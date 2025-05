DAO

DAO Maker is a platform that aims to redefine venture capital for the masses, by providing scalable technologies and funding support to tokenized startups. This venture capital fund was first conceptualized in 2017. It has since evolved to create low turnout frameworks, which has enabled many retail investors and individuals to become active in venture capital. When funding through DAO Maker, the risks for both parties – the investors and the startups – are significantly reduced.

AdDAO

SıralamaNo.727

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)1.28%

Dövriyyə Təklifi197,197,399.41311732

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat278,009,779.09311736

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi8.75191628,2021-04-21

Ən Aşağı Qiymət0.10402367680053178,2025-04-09

İctimai BlokçeynETH

Sektor

Sosial Media

