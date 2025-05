KAITO

Kaito AI is building an AI-powered InfoFi network that enables the market to redistribute attention and capital more efficiently while rewarding all participants.

SıralamaNo.113

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı0.0001%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)103.12%

Dövriyyə Təklifi241,388,889

Maksimum Təklif1,000,000,000

Ümumi Təchizat1,000,000,000

Dövriyyə Faizi0.2413%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi2.9194878671921796,2025-02-27

Ən Aşağı Qiymət0.6712827631571182,2025-04-17

İctimai BlokçeynBASE

Sektor

Sosial Media

