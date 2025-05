TOSHI

Toshi is the Face of Base & Brian Armstrong's beloved cat named after Satoshi Nakamoto. A BASE native project committed to bringing billions onchain.

SıralamaNo.173

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı0.0001%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.00%

Dövriyyə Təklifi408,069,300,000

Maksimum Təklif420,690,000,000

Ümumi Təchizat420,690,000,000

Dövriyyə Faizi0.97%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.002272608699207585,2025-01-26

Ən Aşağı Qiymət0.000000007906195303,2023-10-09

İctimai BlokçeynBASE

