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سعر vibe shift (VIBES) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر VIBES مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق vibe shift الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.84K - تغيير سعر vibe shift خلال اليوم هو +3.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر vibe shift (VIBES) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر vibe shift مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر vibe shift مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر vibe shift مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر vibe shift مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.06% 30 يوم $ 0 -45.94% 60 يوم $ 0 -87.22% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر vibe shift (VIBES)

اكتشف أحدث تحليلات سعر vibe shift: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00451459$ 0.00451459 $ 0.00451459 تغير السعر (1 ساعة) -0.68% تغير السعر (1يوم) +3.06% تغير السعر (7 أيام) -20.74%

معلومات سوق vibe shift (VIBES)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: