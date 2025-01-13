سعر vibe shift (VIBES)
سعر vibe shift (VIBES) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VIBES مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق vibe shift الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.84K
- تغيير سعر vibe shift خلال اليوم هو +3.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر vibe shift مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر vibe shift مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر vibe shift مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر vibe shift مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.06%
|30 يوم
|$ 0
|-45.94%
|60 يوم
|$ 0
|-87.22%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر vibe shift: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.68%
+3.06%
-20.74%
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