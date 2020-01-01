توكنوميكس Verus (VRSC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Verus (VRSC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Verus (VRSC) Verus Coin aims to be the world's most advanced technology, zero knowledge privacy-enabling blockchain, Verus Coin brings Sapling performance and zero knowledge features to an intelligent system with a completely unique, combined proof of stake/proof of work consensus algorithm that solves the nothing at stake problem. With this and its approach towards CPU mining and ASICs, Verus Coin may also be the most naturally decentralizing and attack resistant blockchain to exist. Over and above its leading privacy, interchain contracts, and security features, Verus Coin's next steps include automated provisioning of public blockchains as a service, using the same technology that Verus developers created and used to solve the ""nothing at stake"" problem. At that point, the first applications that will allow provisioning of chains on their behalf will be polls and elections. Verus introduces a new consensus algorithm called Proof of Power, a 50% PoW / 50% PoS algorithm, which solves theoretical weaknesses in other PoS systems, and is provably immune to 51% hash attacks, making Verus one of, if not the most, double-spend resistant public blockchain(s) running. With its groundbreaking consensus protocol, Verus also uses a unique hash algorithm, VerusHash, a quantum secure hash algorithm that is near-equally mineable on both CPUs and GPUs. The Verus Coin’s project vision includes automatically provisioned public blockchains as a service. Verus was a no-ICO, no-premine, 100% fairly launched community project. الموقع الرسمي: https://verus.io اشتر VRSC الآن!

توكنوميكس Verus (VRSC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Verus (VRSC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 173.39M $ 173.39M $ 173.39M إجمالي العرض: $ 79.11M $ 79.11M $ 79.11M العرض المتداول: $ 79.11M $ 79.11M $ 79.11M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 173.39M $ 173.39M $ 173.39M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 6.74 $ 6.74 $ 6.74 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00177843 $ 0.00177843 $ 0.00177843 السعر الحالي: $ 2.2 $ 2.2 $ 2.2 معرفة المزيد عن سعر Verus (VRSC)

توكنوميكس Verus (VRSC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Verus (VRSC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن VRSC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن VRSC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس VRSC، استكشف السعر المباشر لتوكن VRSC!

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