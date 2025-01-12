سعر UpStable (USTX)
سعر UpStable (USTX) المباشر لليوم هو USD 0.00335021. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 21.14K. يتم تحديث سعر USTX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق UpStable الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.65
- تغيير سعر UpStable خلال اليوم هو -2.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.31M
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خلال اليوم، كان سعر UpStable مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر UpStable مقابل USD هو $ -0.0003521198 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر UpStable مقابل USD هو $ -0.0027890354 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر UpStable مقابل USD هو $ -0.01642764064698587 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.60%
|30 يوم
|$ -0.0003521198
|-10.51%
|60 يوم
|$ -0.0027890354
|-83.24%
|90 يوم
|$ -0.01642764064698587
|-83.06%
اكتشف أحدث تحليلات سعر UpStable: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-2.60%
-5.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
USTX is a utility token deployed on Tron blockchain. Its purpose is to fill the gap between high yield tokens and stablecoins. High yield tokens have great growth potential but also exhibit a very high volatility and price fluctuations over short time. Stablecoins on the other hand have no volatility but they also cannot grow. USTX has its heart in the project DEX that implements a novel reserve liquidity management to allow the token price to grow over time with low volatility, making it ideal for value storage and as a means of payment for goods and services. The USTX DEX has a multiasset reserve made of stablecoins (USDT, USDC, USDJ and TUSD) and a smart contract driven liquidity management that mints and burns USTX in the reserve to enhance the price growth and reduce drawdown in case of sell-off. It's NOT a rebase token!
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