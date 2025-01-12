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سعر UpStable (USTX) المباشر لليوم هو USD 0.00335021 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 21.14K . يتم تحديث سعر USTX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق UpStable الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.65 - تغيير سعر UpStable خلال اليوم هو -2.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 6.31M

أداء سعر UpStable (USTX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر UpStable مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر UpStable مقابل USD هو $ -0.0003521198 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر UpStable مقابل USD هو $ -0.0027890354 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر UpStable مقابل USD هو $ -0.01642764064698587 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.60% 30 يوم $ -0.0003521198 -10.51% 60 يوم $ -0.0027890354 -83.24% 90 يوم $ -0.01642764064698587 -83.06%

تحليل سعر UpStable (USTX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر UpStable: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00334841$ 0.00334841 $ 0.00334841 24 ساعة مرتفع $ 0.00345513$ 0.00345513 $ 0.00345513 عالية طوال الوقت $ 0.058009$ 0.058009 $ 0.058009 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -2.60% تغير السعر (7 أيام) -5.88%

معلومات سوق UpStable (USTX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: