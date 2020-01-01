توكنوميكس UpStable (USTX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول UpStable (USTX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات UpStable (USTX) USTX is a utility token deployed on Tron blockchain. Its purpose is to fill the gap between high yield tokens and stablecoins. High yield tokens have great growth potential but also exhibit a very high volatility and price fluctuations over short time. Stablecoins on the other hand have no volatility but they also cannot grow. USTX has its heart in the project DEX that implements a novel reserve liquidity management to allow the token price to grow over time with low volatility, making it ideal for value storage and as a means of payment for goods and services. The USTX DEX has a multiasset reserve made of stablecoins (USDT, USDC, USDJ and TUSD) and a smart contract driven liquidity management that mints and burns USTX in the reserve to enhance the price growth and reduce drawdown in case of sell-off. It's NOT a rebase token! الموقع الرسمي: https://ustx.io اشتر USTX الآن!

توكنوميكس UpStable (USTX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار UpStable (USTX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 21.62K $ 21.62K $ 21.62K إجمالي العرض: $ 26.63M $ 26.63M $ 26.63M العرض المتداول: $ 6.45M $ 6.45M $ 6.45M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 89.25K $ 89.25K $ 89.25K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.058009 $ 0.058009 $ 0.058009 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00234656 $ 0.00234656 $ 0.00234656 السعر الحالي: $ 0.00335144 $ 0.00335144 $ 0.00335144 معرفة المزيد عن سعر UpStable (USTX)

توكنوميكس UpStable (USTX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس UpStable (USTX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن USTX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن USTX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس USTX، استكشف السعر المباشر لتوكن USTX!

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