توكنوميكس Tom Coin (TMC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Tom Coin (TMC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Tom Coin (TMC) Tom Coin is a crypto project that issued $TMC meme cryptocurrency on the Binance Smart Chain. So, the management appeals to all people. The startup wants to attract poor, rich, young, and old community members. Apart from the above, the developers aim to launch the play-to-earn game and Tom’s metaverse. Simultaneously the team goal is to build a school on every continent. TMC is a BEP20 (BSC) token that allows holders to participate in Tom’s charity initiatives. Also, this altcoin will enable access to the project’s P2E game in the future. Besides, $TMC is a meme coin that can attract all memes lovers worldwide. As Tom coin we are charging 4% tax for buying and selling, that will 0.2 going to burn, 2% for marketing and the remaining amount for funding the project. If you love memes, This is the best driven meme coin the team aims to build schools in poor courtiers and support cats shelters. Also, the developers plan to release a P2E game based on Tom character with metaverse. Therefore, the developers of Tomcoin have decided to fully secure the initial capital and liquidity of the project by sending it in its entirety to the forever looked LP address. It is impossible to reverse this process. This is the highest form of security that can be offered. Transparency is ensured by the fact that no personal contribution was retained before the token was made available. The former Creator Wallet contains about 5% of the total supply, which was purchased by Pancakeswap at a later date. The purchased shares will be used to fund All Tom coin futures projects over an extended period of time. This process will be done piece by piece and always in discussion with the community. A large sale at any point in time is not intended to provide stability. الموقع الرسمي: https://www.tomcoin.net اشتر TMC الآن!

توكنوميكس Tom Coin (TMC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Tom Coin (TMC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 97.87K $ 97.87K $ 97.87K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Tom Coin (TMC)

توكنوميكس Tom Coin (TMC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Tom Coin (TMC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TMC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TMC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TMC، استكشف السعر المباشر لتوكن TMC!

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