سعر The White Wolf اليوم

السعر المباشر لمشروع The White Wolf (WOLF) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 10.68% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WOLF الحالي إلى USD هو $ 0 لكل WOLF.

يحتل The White Wolf حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 636,138، مع عرض متداول قدره 100.00B WOLF. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WOLF بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك WOLF بمقدار -1.13% خلال الساعة الماضية و-4.17% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق The White Wolf (WOLF)

القيمة السوقية $ 636.14K$ 636.14K $ 636.14K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 636.14K$ 636.14K $ 636.14K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ The White Wolf هي $ 636.14K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WOLF يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 636.14K.