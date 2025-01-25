سعر Swag ($SWAG)
سعر Swag ($SWAG) المباشر لليوم هو USD 0.0268944. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $SWAG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Swag الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 433.09K
- تغيير سعر Swag خلال اليوم هو -22.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Swag مقابل USD هو $ -0.0078940762745455 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Swag مقابل USD هو $ -0.0150615309 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Swag مقابل USD هو $ -0.0194038255 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Swag مقابل USD هو $ -0.02408693220960564 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0078940762745455
|-22.69%
|30 يوم
|$ -0.0150615309
|-56.00%
|60 يوم
|$ -0.0194038255
|-72.14%
|90 يوم
|$ -0.02408693220960564
|-47.24%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Swag: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.67%
-22.69%
-40.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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