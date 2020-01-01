توكنوميكس SOLCAT (SOLCAT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول SOLCAT (SOLCAT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات SOLCAT (SOLCAT) The mascot of solana. First memecoin with game! PLAY, COLLECT, AND EARN TODAY! More to experience WIN PRIZES & HAVE FUN IN THE BEST COMMUNITY IN WEB3 What are the future plans for SOLCAT? SOLCAT will continue to grow its community, expand its presence in the Solana network, and increase its recognition through strategic campaigns and partnerships. The focus is on building a strong brand and creating value for all $SOLCAT holders. About SOLCAT. $SOLCAT the meme token on Solana, powered by a community that loves fun. $SOLCAT is more than a token—it’s a meowment! Join the craze, hold $SOLCAT, and let’s meow our way to the top together! الموقع الرسمي: https://solcat.meme/ اشتر SOLCAT الآن!

توكنوميكس SOLCAT (SOLCAT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار SOLCAT (SOLCAT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 33.09K $ 33.09K $ 33.09K إجمالي العرض: $ 3.33B $ 3.33B $ 3.33B العرض المتداول: $ 3.33B $ 3.33B $ 3.33B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 33.09K $ 33.09K $ 33.09K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00617418 $ 0.00617418 $ 0.00617418 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر SOLCAT (SOLCAT)

توكنوميكس SOLCAT (SOLCAT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس SOLCAT (SOLCAT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SOLCAT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SOLCAT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SOLCAT، استكشف السعر المباشر لتوكن SOLCAT!

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