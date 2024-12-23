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سعر Shardus (ULT) المباشر لليوم هو USD 0.082513 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 36.26M . يتم تحديث سعر ULT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Shardus الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.69K - تغيير سعر Shardus خلال اليوم هو -2.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 439.56M

أداء سعر Shardus (ULT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Shardus مقابل USD هو $ -0.00189853694481572 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Shardus مقابل USD هو $ -0.0222305534 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Shardus مقابل USD هو $ -0.0081578292 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Shardus مقابل USD هو $ -0.02326629031767919 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00189853694481572 -2.24% 30 يوم $ -0.0222305534 -26.94% 60 يوم $ -0.0081578292 -9.88% 90 يوم $ -0.02326629031767919 -21.99%

تحليل سعر Shardus (ULT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Shardus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.08217$ 0.08217 $ 0.08217 24 ساعة مرتفع $ 0.086206$ 0.086206 $ 0.086206 عالية طوال الوقت $ 2.19$ 2.19 $ 2.19 تغير السعر (1 ساعة) +0.23% تغير السعر (1يوم) -2.24% تغير السعر (7 أيام) -18.27%

معلومات سوق Shardus (ULT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: