سعر Shardus (ULT)
سعر Shardus (ULT) المباشر لليوم هو USD 0.082513. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 36.26M. يتم تحديث سعر ULT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shardus الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.69K
- تغيير سعر Shardus خلال اليوم هو -2.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 439.56M
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خلال اليوم، كان سعر Shardus مقابل USD هو $ -0.00189853694481572 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shardus مقابل USD هو $ -0.0222305534 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shardus مقابل USD هو $ -0.0081578292 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shardus مقابل USD هو $ -0.02326629031767919 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00189853694481572
|-2.24%
|30 يوم
|$ -0.0222305534
|-26.94%
|60 يوم
|$ -0.0081578292
|-9.88%
|90 يوم
|$ -0.02326629031767919
|-21.99%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shardus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.23%
-2.24%
-18.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Shardus is building distributed ledger software to remedy the problems of traditional blockchains -- scalability, decentralization and efficiency. The technology being developed will use compute and state sharding to accommodate billions of daily active users, allowing for global-scale decentralized networks.
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