توكنوميكس Sanin (SANIN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Sanin (SANIN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Sanin (SANIN) As Shiba Inu unveils the Shibarium blockchain, it is our duty to continue Ryoshi's legacy with a decentralized token made by the people for the people. $SHIBA was an experiment, $SANIN is an experiment. When you fail, You see the mistakes and try to create the best. A heartwarming photo of two Sanin Shiba Inu puppies pressing their heads together as they run has gone viral on Twitter, earning over 22,800 retweets and 92,600 likes. Taken by photographer Tetsuya Yutaka, the image reflects the growing popularity of this indigenous breed that once faced extinction. The Sanin Shiba-Inu Ikuseikai group, which has worked to preserve the breed since prewar years, is now receiving many inquiries about adopting Sanin Shiba Inu dogs. الموقع الرسمي: https://sanin.vip/ اشتر SANIN الآن!

توكنوميكس Sanin (SANIN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Sanin (SANIN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 63.62K $ 63.62K $ 63.62K إجمالي العرض: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B العرض المتداول: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 63.62K $ 63.62K $ 63.62K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Sanin (SANIN)

توكنوميكس Sanin (SANIN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Sanin (SANIN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SANIN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SANIN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SANIN، استكشف السعر المباشر لتوكن SANIN!

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