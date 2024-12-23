سعر REV3AL (REV3L)
سعر REV3AL (REV3L) المباشر لليوم هو USD 0.00326739. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.37M. يتم تحديث سعر REV3L مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق REV3AL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.13K
- تغيير سعر REV3AL خلال اليوم هو +42.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 417.49M
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خلال اليوم، كان سعر REV3AL مقابل USD هو $ +0.00097828 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر REV3AL مقابل USD هو $ -0.0019356243 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر REV3AL مقابل USD هو $ -0.0017240732 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر REV3AL مقابل USD هو $ -0.003029971490356579 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00097828
|+42.74%
|30 يوم
|$ -0.0019356243
|-59.24%
|60 يوم
|$ -0.0017240732
|-52.76%
|90 يوم
|$ -0.003029971490356579
|-48.11%
اكتشف أحدث تحليلات سعر REV3AL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.20%
+42.74%
-11.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
REV3AL is a digital copyright protection and anti-counterfeit solution for artists, creators and Intellectual Property owners in the digital and physical ecosystems. REV3AL allows any user (creator, collector, or marketplace) to verify the authenticity and originality of their collection. REV3AL also preserves the value of original pieces by facilitating verification and flexible digital asset ownership models.
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