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سعر REV3AL (REV3L) المباشر لليوم هو USD 0.00326739 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.37M . يتم تحديث سعر REV3L مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق REV3AL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.13K - تغيير سعر REV3AL خلال اليوم هو +42.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 417.49M

أداء سعر REV3AL (REV3L) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر REV3AL مقابل USD هو $ +0.00097828 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر REV3AL مقابل USD هو $ -0.0019356243 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر REV3AL مقابل USD هو $ -0.0017240732 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر REV3AL مقابل USD هو $ -0.003029971490356579 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00097828 +42.74% 30 يوم $ -0.0019356243 -59.24% 60 يوم $ -0.0017240732 -52.76% 90 يوم $ -0.003029971490356579 -48.11%

تحليل سعر REV3AL (REV3L)

اكتشف أحدث تحليلات سعر REV3AL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00226434$ 0.00226434 $ 0.00226434 24 ساعة مرتفع $ 0.0035731$ 0.0035731 $ 0.0035731 عالية طوال الوقت $ 0.139958$ 0.139958 $ 0.139958 تغير السعر (1 ساعة) -1.20% تغير السعر (1يوم) +42.74% تغير السعر (7 أيام) -11.37%

معلومات سوق REV3AL (REV3L)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: