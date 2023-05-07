توكنوميكس Red Pepe (RPEPE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Red Pepe (RPEPE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Red Pepe (RPEPE) Red Pepe is Avalanche's native memecoin. Launched 7 May 2023 to bring good vibes and fun times to the red chain. $RPEPE is the community's token. Red Pepe is for internet frog token enjoyooors and nothing posted should be considered financial advice. Crypto is highly speculative & memecoins are the most volatile of the bunch. We are here for the good times and to bring Avalanche the memecoin fun it deserves. الموقع الرسمي: https://redpepe.us/ اشتر RPEPE الآن!

توكنوميكس Red Pepe (RPEPE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Red Pepe (RPEPE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 80.69K $ 80.69K $ 80.69K إجمالي العرض: $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M العرض المتداول: $ 58.52M $ 58.52M $ 58.52M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 95.73K $ 95.73K $ 95.73K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00172655 $ 0.00172655 $ 0.00172655 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00129958 $ 0.00129958 $ 0.00129958 السعر الحالي: $ 0.00137899 $ 0.00137899 $ 0.00137899 معرفة المزيد عن سعر Red Pepe (RPEPE)

توكنوميكس Red Pepe (RPEPE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Red Pepe (RPEPE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RPEPE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RPEPE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RPEPE، استكشف السعر المباشر لتوكن RPEPE!

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