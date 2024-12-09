توكنوميكس PUGWIFHAT (PUGWIF) اكتشف الرؤى الرئيسية حول PUGWIFHAT (PUGWIF)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات PUGWIFHAT (PUGWIF) Launched on 9-12-2024 PUGWIFHAT (PUGWIF) is a meme coin on the Sui network. It experienced a Liquidity Pool drain in its first hours of existence. A group of on-chain Degen's were trading when PUGWIF when the drain happened and they refused to accept it. They chased after the scammer by following the transactions to his personal wallet. After negotiations they got him to burn the liquidity and his portion of the supply. Thus started the CTO (community takeover) of the pug that doesn't quit. A team was quickly assembled from the community and they proceeded to revive the project and drive it forward. The projects aim has been to rally the community together under the symbol of the pugwifhat and it aims to onboard Non-SUI and Web2 by expanding awareness of sui and its ecosystem outside the normal crypto sphere. الموقع الرسمي: https://pugwifsui.com/ اشتر PUGWIF الآن!

توكنوميكس PUGWIFHAT (PUGWIF) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار PUGWIFHAT (PUGWIF)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 453.09K $ 453.09K $ 453.09K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 453.09K $ 453.09K $ 453.09K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00045313 $ 0.00045313 $ 0.00045313 معرفة المزيد عن سعر PUGWIFHAT (PUGWIF)

توكنوميكس PUGWIFHAT (PUGWIF): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس PUGWIFHAT (PUGWIF) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PUGWIF التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PUGWIF التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PUGWIF، استكشف السعر المباشر لتوكن PUGWIF!

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