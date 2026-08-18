سعر Project DogCat DCAT اليوم

السعر المباشر لمشروع Project DogCat DCAT (DCAT) اليوم هو $ 0.00180725، مع تغير بنسبة 0.64% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DCAT الحالي إلى USD هو $ 0.00180725 لكل DCAT.

يحتل Project DogCat DCAT حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 180,724، مع عرض متداول قدره 100.00M DCAT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DCAT بين $ 0.00179494 (أدنى) و$ 0.00180782 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00184969، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00172207.

على المدى القصير، تحرك DCAT بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.45% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 9.16.

معلومات سوق Project DogCat DCAT (DCAT)

القيمة السوقية $ 180.72K$ 180.72K $ 180.72K الحجم (24 ساعة) $ 9.16$ 9.16 $ 9.16 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 180.72K$ 180.72K $ 180.72K إمداد دورة التداول 100.00M 100.00M 100.00M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Project DogCat DCAT هي $ 180.72K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 9.16. العرض المتداول لـ DCAT يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 180.72K.