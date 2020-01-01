توكنوميكس Paparazzi Token (PAPARAZZI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Paparazzi Token (PAPARAZZI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Paparazzi Token (PAPARAZZI) The Paparazzi platform enables users to create personal blogs, share diverse content, and mint it as NFTs for trade in a Web3 environment. Users can write about topics like blood types, zodiac signs, fortune-telling, MBTI, and more, turning their content into NFTs to generate income. Paparazzi is not just a blogging platform but a revolutionary model where users can create digital assets and sell them to earn economic value. الموقع الرسمي: https://paparazzitoken.io/ اشتر PAPARAZZI الآن!

توكنوميكس Paparazzi Token (PAPARAZZI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Paparazzi Token (PAPARAZZI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 15.26M $ 15.26M $ 15.26M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00535696 $ 0.00535696 $ 0.00535696 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00152682 $ 0.00152682 $ 0.00152682 معرفة المزيد عن سعر Paparazzi Token (PAPARAZZI)

توكنوميكس Paparazzi Token (PAPARAZZI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Paparazzi Token (PAPARAZZI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PAPARAZZI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PAPARAZZI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PAPARAZZI، استكشف السعر المباشر لتوكن PAPARAZZI!

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