سعر Otto AI اليوم

السعر المباشر لمشروع Otto AI (OTTO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4,35% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OTTO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل OTTO.

يحتل Otto AI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 341.537، مع عرض متداول قدره 450,77M OTTO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OTTO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0,01160796، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك OTTO بمقدار +%0,43 خلال الساعة الماضية و+%4,01 خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 145,82.

معلومات سوق Otto AI (OTTO)

القيمة السوقية $ 341,54K$ 341,54K $ 341,54K الحجم (24 ساعة) $ 145,82$ 145,82 $ 145,82 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 733,49K$ 733,49K $ 733,49K إمداد دورة التداول 450,77M 450,77M 450,77M إجمالي العرض 968.081.904,3643569 968.081.904,3643569 968.081.904,3643569

القيمة السوقية الحالية لـ Otto AI هي $ 341,54K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 145,82. العرض المتداول لـ OTTO يبلغ 450,77M، مع إجمالي عرض 968081904.3643569. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 733,49K.