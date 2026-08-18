سعر Opulous اليوم

السعر المباشر لمشروع Opulous (OPUL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 56.30% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OPUL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل OPUL.

يحتل Opulous حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 15,461.36، مع عرض متداول قدره 500.00M OPUL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OPUL بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 7.56، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك OPUL بمقدار -0.18% خلال الساعة الماضية و-80.49% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Opulous (OPUL)

القيمة السوقية $ 15.46K$ 15.46K $ 15.46K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 15.46K$ 15.46K $ 15.46K إمداد دورة التداول 500.00M 500.00M 500.00M إجمالي العرض 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Opulous هي $ 15.46K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ OPUL يبلغ 500.00M، مع إجمالي عرض 500000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.46K.