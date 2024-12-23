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سعر Nucleus Vision (NCASH) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 341.24K . يتم تحديث سعر NCASH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nucleus Vision الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 53.02 - تغيير سعر Nucleus Vision خلال اليوم هو -0.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.90B

أداء سعر Nucleus Vision (NCASH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nucleus Vision مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nucleus Vision مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nucleus Vision مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nucleus Vision مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.11% 30 يوم $ 0 -0.75% 60 يوم $ 0 +23.50% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Nucleus Vision (NCASH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nucleus Vision: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.051116$ 0.051116 $ 0.051116 تغير السعر (1 ساعة) -0.07% تغير السعر (1يوم) -0.11% تغير السعر (7 أيام) -9.31%

معلومات سوق Nucleus Vision (NCASH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: