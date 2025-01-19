سعر NEUY (NEUY)
سعر NEUY (NEUY) المباشر لليوم هو USD 0.04044329. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NEUY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NEUY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 196.16K
- تغيير سعر NEUY خلال اليوم هو +2.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر NEUY مقابل USD هو $ +0.00090306 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NEUY مقابل USD هو $ +0.0030889614 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NEUY مقابل USD هو $ +0.0056483988 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NEUY مقابل USD هو $ +0.012142115750326022 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00090306
|+2.28%
|30 يوم
|$ +0.0030889614
|+7.64%
|60 يوم
|$ +0.0056483988
|+13.97%
|90 يوم
|$ +0.012142115750326022
|+42.90%
اكتشف أحدث تحليلات سعر NEUY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.16%
+2.28%
+9.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NEUY is an A.I. powered DeFi, The A.I. uses off chain data collection for analysis and on chain smart contracts to execute changes. Users can participate with NEUY network by Staking and earning high APY, using our Swapping aggregate app, becoming an A.I. contributor and earning NEUY or writing their own Swapping and Arbitrage bots.
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