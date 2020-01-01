توكنوميكس Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) mRE7YIELD is a Liquid Yield Token (LYT) that provides on-chain exposure to institutional-grade DeFi yield strategies. Risk-managed by Re7 Capital, mRE7YIELD dynamically reallocates across multiple high-yield DeFi opportunities, optimizing risk-adjusted returns while maintaining full liquidity. Strategies include liquidity provisioning, lending, restaking, funding rate arbitrage, and options arbitrage. As a fully liquid ERC-20 token, mRE7YIELD enables composability across DeFi protocols, allowing users to earn yield while retaining flexibility in managing their assets. الموقع الرسمي: https://midas.app/mre7yield الوثيقة البيضاء: https://docs.midas.app/ اشتر MRE7YIELD الآن!

توكنوميكس Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 4.47M $ 4.47M $ 4.47M إجمالي العرض: $ 4.33M $ 4.33M $ 4.33M العرض المتداول: $ 4.33M $ 4.33M $ 4.33M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 4.47M $ 4.47M $ 4.47M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.032 $ 1.032 $ 1.032 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 السعر الحالي: $ 1.032 $ 1.032 $ 1.032 معرفة المزيد عن سعر Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD)

توكنوميكس Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MRE7YIELD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MRE7YIELD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MRE7YIELD، استكشف السعر المباشر لتوكن MRE7YIELD!

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