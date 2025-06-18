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سعر MIAO (SN86) المباشر لليوم هو USD 0.297931 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 101.42K . يتم تحديث سعر SN86 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MIAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر MIAO خلال اليوم هو -2.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 340.40K

أداء سعر MIAO (SN86) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MIAO مقابل USD هو $ -0.0062968739052135 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MIAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MIAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MIAO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0062968739052135 -2.06% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MIAO (SN86)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MIAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.288824$ 0.288824 $ 0.288824 24 ساعة مرتفع $ 0.308523$ 0.308523 $ 0.308523 عالية طوال الوقت $ 0.437931$ 0.437931 $ 0.437931 تغير السعر (1 ساعة) -0.84% تغير السعر (1يوم) -2.06% تغير السعر (7 أيام) -18.62%

معلومات سوق MIAO (SN86)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: