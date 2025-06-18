سعر MIAO (SN86)
سعر MIAO (SN86) المباشر لليوم هو USD 0.297931. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 101.42K. يتم تحديث سعر SN86 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MIAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر MIAO خلال اليوم هو -2.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 340.40K
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خلال اليوم، كان سعر MIAO مقابل USD هو $ -0.0062968739052135 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MIAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MIAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MIAO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0062968739052135
|-2.06%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MIAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.84%
-2.06%
-18.62%
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