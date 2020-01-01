توكنوميكس Low Quality Cat (LQC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Low Quality Cat (LQC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Low Quality Cat (LQC) The origin of the low quality cat remains surrounded in lore and mystery. Taken with 0.1MP on one of the first commercially available digital cameras, the true identity of the cat to this day remains unknown. However, it has since been immortalized on the blockchain forever in the form of $LQC and is celebrated by a cult following and lovers of genuine low quality everywhere. The community has burned 45% of the supply. The memes are endless. الموقع الرسمي: http://lowqualitycat.xyz/ اشتر LQC الآن!

توكنوميكس Low Quality Cat (LQC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Low Quality Cat (LQC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 149.30K $ 149.30K $ 149.30K إجمالي العرض: $ 497.74M $ 497.74M $ 497.74M العرض المتداول: $ 497.74M $ 497.74M $ 497.74M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 149.30K $ 149.30K $ 149.30K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00630254 $ 0.00630254 $ 0.00630254 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00029797 $ 0.00029797 $ 0.00029797 معرفة المزيد عن سعر Low Quality Cat (LQC)

توكنوميكس Low Quality Cat (LQC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Low Quality Cat (LQC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LQC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LQC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LQC، استكشف السعر المباشر لتوكن LQC!

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