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سعر LOD3 Token (LOD3) المباشر لليوم هو USD 0.068033 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.16M . يتم تحديث سعر LOD3 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LOD3 Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 691.45 - تغيير سعر LOD3 Token خلال اليوم هو -0.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 46.41M

أداء سعر LOD3 Token (LOD3) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LOD3 Token مقابل USD هو $ -0.00054858771983875 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LOD3 Token مقابل USD هو $ -0.0409541583 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LOD3 Token مقابل USD هو $ -0.0637070604 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LOD3 Token مقابل USD هو $ -0.9853603695190651 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00054858771983875 -0.79% 30 يوم $ -0.0409541583 -60.19% 60 يوم $ -0.0637070604 -93.64% 90 يوم $ -0.9853603695190651 -93.54%

تحليل سعر LOD3 Token (LOD3)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LOD3 Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.050229$ 0.050229 $ 0.050229 24 ساعة مرتفع $ 0.068694$ 0.068694 $ 0.068694 عالية طوال الوقت $ 8.06$ 8.06 $ 8.06 تغير السعر (1 ساعة) +0.03% تغير السعر (1يوم) -0.79% تغير السعر (7 أيام) -31.08%

معلومات سوق LOD3 Token (LOD3)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: