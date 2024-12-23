سعر LOD3 Token (LOD3)
سعر LOD3 Token (LOD3) المباشر لليوم هو USD 0.068033. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.16M. يتم تحديث سعر LOD3 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LOD3 Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 691.45
- تغيير سعر LOD3 Token خلال اليوم هو -0.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 46.41M
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خلال اليوم، كان سعر LOD3 Token مقابل USD هو $ -0.00054858771983875 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LOD3 Token مقابل USD هو $ -0.0409541583 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LOD3 Token مقابل USD هو $ -0.0637070604 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LOD3 Token مقابل USD هو $ -0.9853603695190651 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00054858771983875
|-0.79%
|30 يوم
|$ -0.0409541583
|-60.19%
|60 يوم
|$ -0.0637070604
|-93.64%
|90 يوم
|$ -0.9853603695190651
|-93.54%
اكتشف أحدث تحليلات سعر LOD3 Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.03%
-0.79%
-31.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LODE Tokens represent a contribution supporting LODE’s technical and business operations and entitle their holders to receive a proportional share of the yield generated by the LODE Token Ecosystem alongside any profits that the LODE Project may distribute. They are unbacked assets that do not represent ownership over LODE’s operations. At present, LODE Token holders receive a proportional share of 10% of the premium charged on the sale of new AGX and AUX Coins (10% of the difference between the sale price and the spot price). LODE tokens additionally will accumulate the yield produced by liquidity pools.
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