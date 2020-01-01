توكنوميكس LOD3 Token (LOD3) اكتشف الرؤى الرئيسية حول LOD3 Token (LOD3)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات LOD3 Token (LOD3) LODE Tokens represent a contribution supporting LODE’s technical and business operations and entitle their holders to receive a proportional share of the yield generated by the LODE Token Ecosystem alongside any profits that the LODE Project may distribute. They are unbacked assets that do not represent ownership over LODE’s operations. At present, LODE Token holders receive a proportional share of 10% of the premium charged on the sale of new AGX and AUX Coins (10% of the difference between the sale price and the spot price). LODE tokens additionally will accumulate the yield produced by liquidity pools. الموقع الرسمي: https://lod3.fi اشتر LOD3 الآن!

توكنوميكس LOD3 Token (LOD3) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار LOD3 Token (LOD3)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 112.75K $ 112.75K $ 112.75K إجمالي العرض: $ 770.00M $ 770.00M $ 770.00M العرض المتداول: $ 63.67M $ 63.67M $ 63.67M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.36M $ 1.36M $ 1.36M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 8.06 $ 8.06 $ 8.06 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00177098 $ 0.00177098 $ 0.00177098 معرفة المزيد عن سعر LOD3 Token (LOD3)

توكنوميكس LOD3 Token (LOD3): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس LOD3 Token (LOD3) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LOD3 التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LOD3 التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LOD3، استكشف السعر المباشر لتوكن LOD3!

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