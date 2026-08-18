سعر LilyBux اليوم

السعر المباشر لمشروع LilyBux (LILYBUX) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 24.62% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LILYBUX الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LILYBUX.

يحتل LilyBux حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 39,083، مع عرض متداول قدره 999.99M LILYBUX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LILYBUX بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LILYBUX بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-27.34% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق LilyBux (LILYBUX)

القيمة السوقية $ 39.08K$ 39.08K $ 39.08K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 39.08K$ 39.08K $ 39.08K إمداد دورة التداول 999.99M 999.99M 999.99M إجمالي العرض 999,986,283.581216 999,986,283.581216 999,986,283.581216

القيمة السوقية الحالية لـ LilyBux هي $ 39.08K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LILYBUX يبلغ 999.99M، مع إجمالي عرض 999986283.581216. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 39.08K.