سعر Liluni اليوم

السعر المباشر لمشروع Liluni (LILUNI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 29.88% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LILUNI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LILUNI.

يحتل Liluni حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 486,995، مع عرض متداول قدره 1.00B LILUNI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LILUNI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00506463، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LILUNI بمقدار -3.81% خلال الساعة الماضية و-52.22% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 190.83K.

معلومات سوق Liluni (LILUNI)

القيمة السوقية $ 487.00K$ 487.00K $ 487.00K الحجم (24 ساعة) $ 190.83K$ 190.83K $ 190.83K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 487.00K$ 487.00K $ 487.00K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Liluni هي $ 487.00K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 190.83K. العرض المتداول لـ LILUNI يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 487.00K.