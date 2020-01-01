توكنوميكس LC SHIB (LC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول LC SHIB (LC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات LC SHIB (LC) LC is a token built on the Solana blockchain, focused on powering the new secure platform called DegenSafe. The launchpad based on this token will serve as fuel for creating memecoins, supported by the latest anti-rug, anti-bot, and anti-scam features. The main goal of LC SHIB is to enhance the market with tools that protect traders, their funds, and make meme culture truly safe. The protection fund or scam wall only fuels the LC token itself. الموقع الرسمي: https://degensafe.fun اشتر LC الآن!

توكنوميكس LC SHIB (LC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار LC SHIB (LC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.00M $ 3.00M $ 3.00M إجمالي العرض: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M العرض المتداول: $ 938.09M $ 938.09M $ 938.09M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.20M $ 3.20M $ 3.20M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00898244 $ 0.00898244 $ 0.00898244 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.0031967 $ 0.0031967 $ 0.0031967 معرفة المزيد عن سعر LC SHIB (LC)

توكنوميكس LC SHIB (LC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس LC SHIB (LC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LC، استكشف السعر المباشر لتوكن LC!

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