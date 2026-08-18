سعر Infraxa اليوم

السعر المباشر لمشروع Infraxa (INFRA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.17% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل INFRA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل INFRA.

يحتل Infraxa حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 260,829، مع عرض متداول قدره 999.97M INFRA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول INFRA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00450112، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك INFRA بمقدار -0.20% خلال الساعة الماضية و-2.49% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 117.95.

معلومات سوق Infraxa (INFRA)

القيمة السوقية $ 260.83K$ 260.83K $ 260.83K الحجم (24 ساعة) $ 117.95$ 117.95 $ 117.95 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 260.83K$ 260.83K $ 260.83K إمداد دورة التداول 999.97M 999.97M 999.97M إجمالي العرض 999,972,676.6917369 999,972,676.6917369 999,972,676.6917369

القيمة السوقية الحالية لـ Infraxa هي $ 260.83K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 117.95. العرض المتداول لـ INFRA يبلغ 999.97M، مع إجمالي عرض 999972676.6917369. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 260.83K.