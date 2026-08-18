سعر Housecoin اليوم

السعر المباشر لمشروع Housecoin (HOUSE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.16% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HOUSE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HOUSE.

يحتل Housecoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 682,114، مع عرض متداول قدره 998.58M HOUSE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HOUSE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.117813، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HOUSE بمقدار -0.53% خلال الساعة الماضية و-6.12% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 49.54K.

معلومات سوق Housecoin (HOUSE)

القيمة السوقية $ 682.11K$ 682.11K $ 682.11K الحجم (24 ساعة) $ 49.54K$ 49.54K $ 49.54K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 682.11K$ 682.11K $ 682.11K إمداد دورة التداول 998.58M 998.58M 998.58M إجمالي العرض 998,583,145.712124 998,583,145.712124 998,583,145.712124

القيمة السوقية الحالية لـ Housecoin هي $ 682.11K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 49.54K. العرض المتداول لـ HOUSE يبلغ 998.58M، مع إجمالي عرض 998583145.712124. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 682.11K.