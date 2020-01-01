توكنوميكس HODL (HODL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول HODL (HODL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات HODL (HODL) HODL is a DeFi ecosystem on Binance Smart Chain (BSC) that rewards holders with weekly BNB payouts funded by a 5% transaction tax and additional revenue streams like NFTs, staking, and gaming. These rewards are sustainable, thanks to a multi-faceted ecosystem that supports the reward pool and offers diverse earning opportunities. Holders can reinvest their rewards into $HODL to unlock benefits like reduced taxes and faster reward claims, adding flexibility to the reward system. الموقع الرسمي: https://hodltoken.net/ الوثيقة البيضاء: https://hodltoken.net/whitepaper اشتر HODL الآن!

توكنوميكس HODL (HODL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار HODL (HODL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 4.23M $ 4.23M $ 4.23M إجمالي العرض: $ 9.96B $ 9.96B $ 9.96B العرض المتداول: $ 9.05B $ 9.05B $ 9.05B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 4.65M $ 4.65M $ 4.65M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00088547 $ 0.00088547 $ 0.00088547 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00016675 $ 0.00016675 $ 0.00016675 السعر الحالي: $ 0.00046328 $ 0.00046328 $ 0.00046328 معرفة المزيد عن سعر HODL (HODL)

توكنوميكس HODL (HODL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس HODL (HODL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HODL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HODL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HODL، استكشف السعر المباشر لتوكن HODL!

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