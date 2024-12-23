سعر Hive Dollar (HBD)
سعر Hive Dollar (HBD) المباشر لليوم هو USD 1.013. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 34.77M. يتم تحديث سعر HBD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hive Dollar الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 160.63K
- تغيير سعر Hive Dollar خلال اليوم هو +4.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 33.73M
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خلال اليوم، كان سعر Hive Dollar مقابل USD هو $ +0.04707984 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hive Dollar مقابل USD هو $ +0.0176268078 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hive Dollar مقابل USD هو $ +0.0867009479 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hive Dollar مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.04707984
|+4.87%
|30 يوم
|$ +0.0176268078
|+1.74%
|60 يوم
|$ +0.0867009479
|+8.56%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hive Dollar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.24%
+4.87%
+2.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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