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سعر Hive Dollar (HBD) المباشر لليوم هو USD 1.013 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 34.77M . يتم تحديث سعر HBD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hive Dollar الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 160.63K - تغيير سعر Hive Dollar خلال اليوم هو +4.87% - لديه عرض متداول بقيمة USD 33.73M

أداء سعر Hive Dollar (HBD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hive Dollar مقابل USD هو $ +0.04707984 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hive Dollar مقابل USD هو $ +0.0176268078 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hive Dollar مقابل USD هو $ +0.0867009479 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hive Dollar مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.04707984 +4.87% 30 يوم $ +0.0176268078 +1.74% 60 يوم $ +0.0867009479 +8.56% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hive Dollar (HBD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hive Dollar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.957304$ 0.957304 $ 0.957304 24 ساعة مرتفع $ 1.06$ 1.06 $ 1.06 عالية طوال الوقت $ 3.97$ 3.97 $ 3.97 تغير السعر (1 ساعة) -3.24% تغير السعر (1يوم) +4.87% تغير السعر (7 أيام) +2.62%

معلومات سوق Hive Dollar (HBD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: