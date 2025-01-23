سعر Heidrun (HEIDRUN)
سعر Heidrun (HEIDRUN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HEIDRUN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Heidrun الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 37.69K
- تغيير سعر Heidrun خلال اليوم هو -1.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر HEIDRUN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر HEIDRUN.
خلال اليوم، كان سعر Heidrun مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Heidrun مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Heidrun مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Heidrun مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.58%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Heidrun: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.49%
-1.58%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Heidrun is a visionary project that seamlessly integrates cutting-edge blockchain technology with the transformative power of AI. By leveraging Web3 gaming and decentralized AI utilities, Heidrun is reshaping the crypto landscape with unparalleled innovation and user engagement. Whether you're a gamer seeking immersive experiences, an investor exploring groundbreaking opportunities, or a blockchain enthusiast eager for the next evolution in decentralized ecosystems, Heidrun offers a dynamic platform tailored to your aspirations. With a focus on accessibility, scalability, and real-world utility, Heidrun paves the way for a future where technology, creativity, and community thrive in harmony, setting new standards for excellence in the Web3 space.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 HEIDRUN إلى AUD
A$--
|1 HEIDRUN إلى GBP
￡--
|1 HEIDRUN إلى EUR
€--
|1 HEIDRUN إلى USD
$--
|1 HEIDRUN إلى MYR
RM--
|1 HEIDRUN إلى TRY
₺--
|1 HEIDRUN إلى JPY
¥--
|1 HEIDRUN إلى RUB
₽--
|1 HEIDRUN إلى INR
₹--
|1 HEIDRUN إلى IDR
Rp--
|1 HEIDRUN إلى PHP
₱--
|1 HEIDRUN إلى EGP
￡E.--
|1 HEIDRUN إلى BRL
R$--
|1 HEIDRUN إلى CAD
C$--
|1 HEIDRUN إلى BDT
৳--
|1 HEIDRUN إلى NGN
₦--
|1 HEIDRUN إلى UAH
₴--
|1 HEIDRUN إلى VES
Bs--
|1 HEIDRUN إلى PKR
Rs--
|1 HEIDRUN إلى KZT
₸--
|1 HEIDRUN إلى THB
฿--
|1 HEIDRUN إلى TWD
NT$--
|1 HEIDRUN إلى CHF
Fr--
|1 HEIDRUN إلى HKD
HK$--
|1 HEIDRUN إلى MAD
.د.م--