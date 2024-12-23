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سعر HatchyPocket (HATCHY) المباشر لليوم هو USD 0.00107068 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.07M . يتم تحديث سعر HATCHY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق HatchyPocket الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 416.81 - تغيير سعر HatchyPocket خلال اليوم هو -2.94% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر HatchyPocket (HATCHY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر HatchyPocket مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر HatchyPocket مقابل USD هو $ -0.0004050755 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر HatchyPocket مقابل USD هو $ +0.0000208183 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر HatchyPocket مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.94% 30 يوم $ -0.0004050755 -37.83% 60 يوم $ +0.0000208183 +1.94% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر HatchyPocket (HATCHY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر HatchyPocket: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00104679$ 0.00104679 $ 0.00104679 24 ساعة مرتفع $ 0.00111935$ 0.00111935 $ 0.00111935 عالية طوال الوقت $ 0.00698404$ 0.00698404 $ 0.00698404 تغير السعر (1 ساعة) +0.71% تغير السعر (1يوم) -2.94% تغير السعر (7 أيام) -22.33%

معلومات سوق HatchyPocket (HATCHY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: