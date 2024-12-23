سعر HatchyPocket (HATCHY)
سعر HatchyPocket (HATCHY) المباشر لليوم هو USD 0.00107068. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.07M. يتم تحديث سعر HATCHY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HatchyPocket الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 416.81
- تغيير سعر HatchyPocket خلال اليوم هو -2.94%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر HATCHY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر HATCHY.
خلال اليوم، كان سعر HatchyPocket مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HatchyPocket مقابل USD هو $ -0.0004050755 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HatchyPocket مقابل USD هو $ +0.0000208183 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HatchyPocket مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.94%
|30 يوم
|$ -0.0004050755
|-37.83%
|60 يوم
|$ +0.0000208183
|+1.94%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر HatchyPocket: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.71%
-2.94%
-22.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Decentralized IP of 150+ elemental monsters owned and managed by the $HATCHY token, earned exclusively by staking Hatchy NFTs. Build the future of IP!
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 HATCHY إلى AUD
A$0.0017023812
|1 HATCHY إلى GBP
￡0.0008458372
|1 HATCHY إلى EUR
€0.001017146
|1 HATCHY إلى USD
$0.00107068
|1 HATCHY إلى MYR
RM0.00481806
|1 HATCHY إلى TRY
₺0.0376772292
|1 HATCHY إلى JPY
¥0.1675292996
|1 HATCHY إلى RUB
₽0.110065904
|1 HATCHY إلى INR
₹0.0909435592
|1 HATCHY إلى IDR
Rp17.2690298404
|1 HATCHY إلى PHP
₱0.0629988112
|1 HATCHY إلى EGP
￡E.0.0544869052
|1 HATCHY إلى BRL
R$0.0065097344
|1 HATCHY إلى CAD
C$0.0015310724
|1 HATCHY إلى BDT
৳0.1274216268
|1 HATCHY إلى NGN
₦1.6573912264
|1 HATCHY إلى UAH
₴0.0447223036
|1 HATCHY إلى VES
Bs0.05460468
|1 HATCHY إلى PKR
Rs0.2968246164
|1 HATCHY إلى KZT
₸0.5599763468
|1 HATCHY إلى THB
฿0.036617256
|1 HATCHY إلى TWD
NT$0.0349362884
|1 HATCHY إلى CHF
Fr0.0009529052
|1 HATCHY إلى HKD
HK$0.0083191836
|1 HATCHY إلى MAD
.د.م0.0107282136