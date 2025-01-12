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سعر Green Planet (GAMMA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 56.87K . يتم تحديث سعر GAMMA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Green Planet الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.94 - تغيير سعر Green Planet خلال اليوم هو -0.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر Green Planet (GAMMA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Green Planet مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Green Planet مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Green Planet مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Green Planet مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.38% 30 يوم $ 0 -16.95% 60 يوم $ 0 -22.73% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Green Planet (GAMMA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Green Planet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 3.72$ 3.72 $ 3.72 تغير السعر (1 ساعة) +0.50% تغير السعر (1يوم) -0.38% تغير السعر (7 أيام) -5.30%

معلومات سوق Green Planet (GAMMA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: