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سعر Gotti Token (GOTTI) المباشر لليوم هو USD 75.25 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.75M . يتم تحديث سعر GOTTI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Gotti Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.90K - تغيير سعر Gotti Token خلال اليوم هو -4.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 50.00K

أداء سعر Gotti Token (GOTTI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gotti Token مقابل USD هو $ -3.44790138332914 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Gotti Token مقابل USD هو $ -13.3874340250 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Gotti Token مقابل USD هو $ -47.1533732250 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Gotti Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -3.44790138332914 -4.38% 30 يوم $ -13.3874340250 -17.79% 60 يوم $ -47.1533732250 -62.66% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Gotti Token (GOTTI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Gotti Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 68.02$ 68.02 $ 68.02 24 ساعة مرتفع $ 87.05$ 87.05 $ 87.05 عالية طوال الوقت $ 4,141.09$ 4,141.09 $ 4,141.09 تغير السعر (1 ساعة) -0.15% تغير السعر (1يوم) -4.38% تغير السعر (7 أيام) -5.30%

معلومات سوق Gotti Token (GOTTI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: