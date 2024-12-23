سعر Gotti Token (GOTTI)
سعر Gotti Token (GOTTI) المباشر لليوم هو USD 75.25. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.75M. يتم تحديث سعر GOTTI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gotti Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.90K
- تغيير سعر Gotti Token خلال اليوم هو -4.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 50.00K
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خلال اليوم، كان سعر Gotti Token مقابل USD هو $ -3.44790138332914 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gotti Token مقابل USD هو $ -13.3874340250 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gotti Token مقابل USD هو $ -47.1533732250 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gotti Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -3.44790138332914
|-4.38%
|30 يوم
|$ -13.3874340250
|-17.79%
|60 يوم
|$ -47.1533732250
|-62.66%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gotti Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.15%
-4.38%
-5.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Gotti is the gold standard of tokens. 420x more rare than 1 Bitcoin. We are the premiere store of wealth on the Solana Blockchain.
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