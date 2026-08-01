سعر Get Shit Done اليوم

السعر المباشر لمشروع Get Shit Done (GSD) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.55% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GSD الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GSD.

يحتل Get Shit Done حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 44,191، مع عرض متداول قدره 999.93M GSD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GSD بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00884348، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GSD بمقدار -0.13% خلال الساعة الماضية و+3.12% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Get Shit Done (GSD)

القيمة السوقية $ 44.19K$ 44.19K $ 44.19K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 44.19K$ 44.19K $ 44.19K إمداد دورة التداول 999.93M 999.93M 999.93M إجمالي العرض 999,929,637.6861434 999,929,637.6861434 999,929,637.6861434

القيمة السوقية الحالية لـ Get Shit Done هي $ 44.19K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GSD يبلغ 999.93M، مع إجمالي عرض 999929637.6861434. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 44.19K.