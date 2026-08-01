سعر Gelato اليوم

السعر المباشر لمشروع Gelato (GEL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GEL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GEL.

يحتل Gelato حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 240,674، مع عرض متداول قدره 282.36M GEL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GEL بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 4.21، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GEL بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 6.80.

معلومات سوق Gelato (GEL)

القيمة السوقية $ 240.67K$ 240.67K $ 240.67K الحجم (24 ساعة) $ 6.80$ 6.80 $ 6.80 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 358.59K$ 358.59K $ 358.59K إمداد دورة التداول 282.36M 282.36M 282.36M إجمالي العرض 420,690,000.0 420,690,000.0 420,690,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Gelato هي $ 240.67K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 6.80. العرض المتداول لـ GEL يبلغ 282.36M، مع إجمالي عرض 420690000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 358.59K.