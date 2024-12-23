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سعر Fantom Bomb (BOMB) المباشر لليوم هو USD 0.054508 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 26.88M . يتم تحديث سعر BOMB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fantom Bomb الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 111.05K - تغيير سعر Fantom Bomb خلال اليوم هو -0.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 493.07M

أداء سعر Fantom Bomb (BOMB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fantom Bomb مقابل USD هو $ -0.00040756066220716 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fantom Bomb مقابل USD هو $ +0.0122489559 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fantom Bomb مقابل USD هو $ +0.0304573097 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fantom Bomb مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00040756066220716 -0.74% 30 يوم $ +0.0122489559 +22.47% 60 يوم $ +0.0304573097 +55.88% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Fantom Bomb (BOMB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fantom Bomb: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.053898$ 0.053898 $ 0.053898 24 ساعة مرتفع $ 0.056244$ 0.056244 $ 0.056244 عالية طوال الوقت $ 0.067627$ 0.067627 $ 0.067627 تغير السعر (1 ساعة) +0.74% تغير السعر (1يوم) -0.74% تغير السعر (7 أيام) -16.49%

معلومات سوق Fantom Bomb (BOMB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: