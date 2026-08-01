سعر EtherFi Liquid Reserve اليوم

السعر المباشر لمشروع EtherFi Liquid Reserve (LIQUIDRESERVE) اليوم هو $ 1.028، مع تغير بنسبة 0.04% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LIQUIDRESERVE الحالي إلى USD هو $ 1.028 لكل LIQUIDRESERVE.

يحتل EtherFi Liquid Reserve حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,609,739، مع عرض متداول قدره 1.57M LIQUIDRESERVE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LIQUIDRESERVE بين $ 1.027 (أدنى) و$ 1.028 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.028، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.024.

على المدى القصير، تحرك LIQUIDRESERVE بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و+0.10% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق EtherFi Liquid Reserve (LIQUIDRESERVE)

القيمة السوقية $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M إمداد دورة التداول 1.57M 1.57M 1.57M إجمالي العرض 1,568,021.67117375 1,568,021.67117375 1,568,021.67117375

القيمة السوقية الحالية لـ EtherFi Liquid Reserve هي $ 1.61M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ LIQUIDRESERVE يبلغ 1.57M، مع إجمالي عرض 1568021.67117375. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.61M.