توكنوميكس ELVIS (ELVIS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول ELVIS (ELVIS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات ELVIS (ELVIS) Elvis is the world's first baboon with AI-linked brain-spinal BCI interface. Innovative by design, this Brain-Computer Interface opens up revolutionary possibilities for paralyzed patients by establishing a direct connection between the brain and external devices. It transforms thoughts into actions, enabling communication, control, and interaction with the world. The Interface in Elvis's brain is an extraordinary marvel—a 400-channel bidirectional system that not only transmits but also captures complex neural signals. At its core lies implantable electronics, with electrodes reading the brain cortex’s activity to control a computer. This data is then wirelessly transmitted (using technologies like Bluetooth) to a device where specialized software interprets it to, for example, move a cursor. This experiment also caused a significant stir in the scientific community, attracting the attention of many science enthusiasts and creating a dedicated fanbase for Elvis (4818 subscribers in X). The name "Elvis" became a sensation, inspiring the creation of numerous meme tokens under the same name (ELVIS) while the original token ELVIS has about 2300 holders at Mcap of $2,5M after the week since of it's launch on pump.fun. Russian Venture Fund “Voshod” has invested 305 million RUB ($3.5M) in the Elvis project. الموقع الرسمي: https://www.elvisape.com اشتر ELVIS الآن!

توكنوميكس ELVIS (ELVIS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ELVIS (ELVIS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 701.72K $ 701.72K $ 701.72K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 996.54M $ 996.54M $ 996.54M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 704.16K $ 704.16K $ 704.16K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00271165 $ 0.00271165 $ 0.00271165 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00070416 $ 0.00070416 $ 0.00070416 معرفة المزيد عن سعر ELVIS (ELVIS)

توكنوميكس ELVIS (ELVIS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس ELVIS (ELVIS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ELVIS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ELVIS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ELVIS، استكشف السعر المباشر لتوكن ELVIS!

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