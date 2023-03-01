توكنوميكس Doge CEO (DOGECEO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Doge CEO (DOGECEO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Doge CEO (DOGECEO) What is the project about? Doge CEO ($DOGECEO) is a community project with a goal to advance into every aspect and day to day living of people all over the world What makes your project unique? We have renounced ownership and 5% rewards to holders Doge CEO aims to solve this issue by enabling these groups to have access to a secure, SAFE and completely decentralized finance, aimed at giving the power for wealth back to where it belongs – In The Hands of The People. Through harnessing the complete potential of community, decentralization and the Power of Blockchain. History of your project. Our token is trading with MCAP $188,496 and Liquidity pool of $76k. We have pinksale liquidity locked https://www.pinksale.finance/pinklock/record/1076225?chain=BSC What’s next for your project? We have cex listing coming up post CMC and cgo. We have plans to have more the 10k users and then we onboard celebrities partnership What can your token be used for? Rewards on holding and NFT's of our memes. They can buy and sell NFT from our token. الموقع الرسمي: https://doge.ceo الوثيقة البيضاء: https://doge.ceo/wp-content/uploads/2023/03/WhitePaperV1-1.pdf اشتر DOGECEO الآن!

توكنوميكس Doge CEO (DOGECEO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Doge CEO (DOGECEO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 418,937.52T $ 418,937.52T $ 418,937.52T العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 71.14K $ 71.14K $ 71.14K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.0000000000001698 $ 0.0000000000001698 $ 0.0000000000001698 معرفة المزيد عن سعر Doge CEO (DOGECEO)

توكنوميكس Doge CEO (DOGECEO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Doge CEO (DOGECEO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DOGECEO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DOGECEO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DOGECEO، استكشف السعر المباشر لتوكن DOGECEO!

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