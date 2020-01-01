توكنوميكس Dog Collar (COLLAR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Dog Collar (COLLAR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Dog Collar (COLLAR) Dog Collar (COLLAR) is a stand-alone project and a fully community-organized token experience. This ERC-20 token, like many others, began its life as someone’s experiment or training exercise. Dog Collar, simplistic in its code and born out of an apparent coding tutorial, is as basic a token as one can expect. After creation, Dog Collar was left cast aside and overshadowed for weeks by other projects on ShibSwap. As the second token to be launched on ShibaSwap, (with half the supply burned to the Shib token contract), community members decided to revitalize this underdog and prove gimmicks, fancy code, and “to the moon” marketing pushes are not necessary. The fundamentals of Dog Collar are, and always have been, the community itself. The community infuses purpose, utility, and direction to Dog Collar. The community holds the intrinsic value, not the token. Tokens are simply an object to focus the power, talent, and tremendous ability of the community. To that end, there will be no hidden roadmap, secret plans, or other opportunities for “insiders” to buy. All future developments, roadmaps, and opportunities will be planned in the open with input from all who wish to contribute. To our future -- together. #collarcrew الموقع الرسمي: https://collartoken.com/ اشتر COLLAR الآن!

توكنوميكس Dog Collar (COLLAR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Dog Collar (COLLAR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 376.15K $ 376.15K $ 376.15K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.0000000003762 $ 0.0000000003762 $ 0.0000000003762 معرفة المزيد عن سعر Dog Collar (COLLAR)

توكنوميكس Dog Collar (COLLAR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Dog Collar (COLLAR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن COLLAR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن COLLAR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس COLLAR، استكشف السعر المباشر لتوكن COLLAR!

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