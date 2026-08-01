سعر CRASH CAT اليوم

السعر المباشر لمشروع CRASH CAT (CRASHCAT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.10% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CRASHCAT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CRASHCAT.

يحتل CRASH CAT حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 93,424، مع عرض متداول قدره 818.24M CRASHCAT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CRASHCAT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CRASHCAT بمقدار -0.16% خلال الساعة الماضية و+3.68% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 92.31.

معلومات سوق CRASH CAT (CRASHCAT)

القيمة السوقية $ 93.42K$ 93.42K $ 93.42K الحجم (24 ساعة) $ 92.31$ 92.31 $ 92.31 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 93.42K$ 93.42K $ 93.42K إمداد دورة التداول 818.24M 818.24M 818.24M إجمالي العرض 818,244,027.2582419 818,244,027.2582419 818,244,027.2582419

القيمة السوقية الحالية لـ CRASH CAT هي $ 93.42K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 92.31. العرض المتداول لـ CRASHCAT يبلغ 818.24M، مع إجمالي عرض 818244027.2582419. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 93.42K.