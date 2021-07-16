توكنوميكس Cosanta (COSA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Cosanta (COSA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Cosanta (COSA) What is the project about? Cosanta is B2B solutions. Our goal to using the Cosanta Masternodes as Software-defined networking (SDN). This technology will provide good quality of service and it will be Hight Availability (HA), flexible and DDoS resistant network. What makes your project unique? Our Project was launched without any pre-mine and all cons were mined by community and we did fork from original Dash but we did PoS on this great project History of your project. Cosanta was launched 16th Jul 2021 13:32:00 by using original Dash code and we changed X11 algo to Cosa (X23) for preventing ASICS or GPUs and year ago we did start hybrid mining PoW + PoS and right now we're improving our project What’s next for your project? Right now we're working on mobile app for Cosanta coins What can your token be used for? We've wrapped COSA token on Binance Smart chain 0x499954F9C977B74a48D4BB14BA9904bEA6CB7B01 for PancakeSwap and using WEB3 too الموقع الرسمي: https://cosanta.net/ الوثيقة البيضاء: https://cosanta.net/en#about اشتر COSA الآن!

توكنوميكس Cosanta (COSA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Cosanta (COSA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1,05M $ 1,05M $ 1,05M إجمالي العرض: $ 339,07K $ 339,07K $ 339,07K العرض المتداول: $ 339,07K $ 339,07K $ 339,07K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1,05M $ 1,05M $ 1,05M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 11,71 $ 11,71 $ 11,71 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0,19178 $ 0,19178 $ 0,19178 السعر الحالي: $ 3,1 $ 3,1 $ 3,1 معرفة المزيد عن سعر Cosanta (COSA)

توكنوميكس Cosanta (COSA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Cosanta (COSA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن COSA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن COSA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس COSA، استكشف السعر المباشر لتوكن COSA!

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