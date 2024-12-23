سعر ChainBounty (BOUNTY)
سعر ChainBounty (BOUNTY) المباشر لليوم هو USD 0.061014. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 30.78M. يتم تحديث سعر BOUNTY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ChainBounty الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.64M
- تغيير سعر ChainBounty خلال اليوم هو +4.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 505.83M
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خلال اليوم، كان سعر ChainBounty مقابل USD هو $ +0.00285793 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ChainBounty مقابل USD هو $ -0.0096917932 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ChainBounty مقابل USD هو $ -0.0054977701 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ChainBounty مقابل USD هو $ -0.00450522128478149 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00285793
|+4.91%
|30 يوم
|$ -0.0096917932
|-15.88%
|60 يوم
|$ -0.0054977701
|-9.01%
|90 يوم
|$ -0.00450522128478149
|-6.87%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ChainBounty: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.18%
+4.91%
-17.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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