احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BOUNTY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BOUNTY.

سعر ChainBounty (BOUNTY) المباشر لليوم هو USD 0.061014 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 30.78M . يتم تحديث سعر BOUNTY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ChainBounty الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.64M - تغيير سعر ChainBounty خلال اليوم هو +4.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 505.83M

أداء سعر ChainBounty (BOUNTY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ChainBounty مقابل USD هو $ +0.00285793 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ChainBounty مقابل USD هو $ -0.0096917932 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ChainBounty مقابل USD هو $ -0.0054977701 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ChainBounty مقابل USD هو $ -0.00450522128478149 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00285793 +4.91% 30 يوم $ -0.0096917932 -15.88% 60 يوم $ -0.0054977701 -9.01% 90 يوم $ -0.00450522128478149 -6.87%

تحليل سعر ChainBounty (BOUNTY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ChainBounty: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.057781$ 0.057781 $ 0.057781 24 ساعة مرتفع $ 0.06208$ 0.06208 $ 0.06208 عالية طوال الوقت $ 0.414779$ 0.414779 $ 0.414779 تغير السعر (1 ساعة) +0.18% تغير السعر (1يوم) +4.91% تغير السعر (7 أيام) -17.30%

معلومات سوق ChainBounty (BOUNTY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: