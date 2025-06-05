سعر Chachamaru (CHACHA)
سعر Chachamaru (CHACHA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 128.46K. يتم تحديث سعر CHACHA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chachamaru الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Chachamaru خلال اليوم هو -14.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CHACHA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CHACHA.
خلال اليوم، كان سعر Chachamaru مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chachamaru مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chachamaru مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chachamaru مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-14.31%
|30 يوم
|$ 0
|-95.17%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chachamaru: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.64%
-14.31%
-17.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Chacha Coin project, launched by the X user @pekotaro930 on April 30, 2025, is a cryptocurrency initiative inspired by their Shiba Inu dog named Chacha. Featuring whimsical artwork of Chacha with balloons on a hill, the project is intended purely for entertainment purposes, with @pekotaro930 explicitly stating that the coin holds no monetary value. As a self-described cryptocurrency novice, @pekotaro930 created Chacha Coin to engage their community, which includes over 100,000 followers and significant social media engagement, such as 1 million likes on a recent video. The token operates on a blockchain with the contract address 9Wkcek2EZFmJf5L2XmC5rfnNVBrdndbMe6yW8fbfbonk and has garnered community interest, with supporters forming a growing online presence and advocating for its visibility on platforms like decentralized exchanges (DEX). Despite its playful origins, some community members see potential in its narrative as a lighthearted, dog-themed cryptocurrency.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CHACHA إلى VND
₫--
|1 CHACHA إلى AUD
A$--
|1 CHACHA إلى GBP
￡--
|1 CHACHA إلى EUR
€--
|1 CHACHA إلى USD
$--
|1 CHACHA إلى MYR
RM--
|1 CHACHA إلى TRY
₺--
|1 CHACHA إلى JPY
¥--
|1 CHACHA إلى RUB
₽--
|1 CHACHA إلى INR
₹--
|1 CHACHA إلى IDR
Rp--
|1 CHACHA إلى KRW
₩--
|1 CHACHA إلى PHP
₱--
|1 CHACHA إلى EGP
￡E.--
|1 CHACHA إلى BRL
R$--
|1 CHACHA إلى CAD
C$--
|1 CHACHA إلى BDT
৳--
|1 CHACHA إلى NGN
₦--
|1 CHACHA إلى UAH
₴--
|1 CHACHA إلى VES
Bs--
|1 CHACHA إلى PKR
Rs--
|1 CHACHA إلى KZT
₸--
|1 CHACHA إلى THB
฿--
|1 CHACHA إلى TWD
NT$--
|1 CHACHA إلى AED
د.إ--
|1 CHACHA إلى CHF
Fr--
|1 CHACHA إلى HKD
HK$--
|1 CHACHA إلى MAD
.د.م--
|1 CHACHA إلى MXN
$--