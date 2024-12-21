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سعر Nifty League (NFTL) المباشر لليوم هو USD 0.00095824 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 848.90K . يتم تحديث سعر NFTL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nifty League الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.57K - تغيير سعر Nifty League خلال اليوم هو +6.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 885.73M

أداء سعر Nifty League (NFTL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nifty League مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nifty League مقابل USD هو $ +0.0002723729 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nifty League مقابل USD هو $ +0.0000198307 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nifty League مقابل USD هو $ -0.0001225798135469308 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +6.97% 30 يوم $ +0.0002723729 +28.42% 60 يوم $ +0.0000198307 +2.07% 90 يوم $ -0.0001225798135469308 -11.34%

تحليل سعر Nifty League (NFTL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nifty League: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00087599$ 0.00087599 $ 0.00087599 24 ساعة مرتفع $ 0.00100921$ 0.00100921 $ 0.00100921 عالية طوال الوقت $ 0.072468$ 0.072468 $ 0.072468 تغير السعر (1 ساعة) -1.33% تغير السعر (1يوم) +6.97% تغير السعر (7 أيام) -12.12%

معلومات سوق Nifty League (NFTL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: