سعر Nifty League (NFTL)
سعر Nifty League (NFTL) المباشر لليوم هو USD 0.00095824. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 848.90K. يتم تحديث سعر NFTL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nifty League الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.57K
- تغيير سعر Nifty League خلال اليوم هو +6.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 885.73M
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خلال اليوم، كان سعر Nifty League مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nifty League مقابل USD هو $ +0.0002723729 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nifty League مقابل USD هو $ +0.0000198307 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nifty League مقابل USD هو $ -0.0001225798135469308 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+6.97%
|30 يوم
|$ +0.0002723729
|+28.42%
|60 يوم
|$ +0.0000198307
|+2.07%
|90 يوم
|$ -0.0001225798135469308
|-11.34%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nifty League: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.33%
+6.97%
-12.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Nifty League is an NFT gaming platform built with nostalgic retro games in mind. Our first play-2-earn game "Nifty Smashers" is out now bringing degens across mainnet together to brawl it out! NFTL is our governance and utility token used for voting on DAO proposals and for ecosystem wide expenses such as renaming characters.
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￡0.0007570096
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€0.000910328
|1 NFTL إلى USD
$0.00095824
|1 NFTL إلى MYR
RM0.00431208
|1 NFTL إلى TRY
₺0.0337204656
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¥0.1499070656
|1 NFTL إلى RUB
₽0.0986412256
|1 NFTL إلى INR
₹0.081402488
|1 NFTL إلى IDR
Rp15.4554817072
|1 NFTL إلى PHP
₱0.0563732592
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￡E.0.0487552512
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R$0.0058260992
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C$0.0013702832
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৳0.1140401424
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₦1.4810461616
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₴0.0400256848
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Bs0.04887024
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Rs0.2656528752
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